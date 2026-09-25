Pașaportul moldovenesc se schimbă la față. Va conține peste 100 de elemente de securitate, urmând să devină actul cel mai greu de falsificat din istoria țării. Agenția Servicii Publice este gata să-l pună în circulație începând cu 15 octombrie. Odată cu noul pașaport, crește însă și prețul acestuia. Pentru eliberarea în termen de 20 de zile lucrătoare, vom plăti cu 140 de lei mai mult decât e în prezent.

Potrivit Agenției Servicii Publice, noul pașaport va corespunde standardelor europene și internaționale privind securitatea documentelor de călătorie. Acesta va avea în jur de 100 de elemente de securitate ca să reducă riscul de falsificare. Pașaportul va conține și date biometrice, iar documentul va fi compatibil cu sistemul automatizat de control la frontieră, cunoscut drept „e-Gate”. Schimbarea nu ține însă doar de securitate. Și aspectul pașaportului va fi diferit.

MIRCEA EȘANU, DIRECTOR AGENȚIA SERVICII PUBLICE. „Astăzi toate paginile noului pașaport sunt cu un aspect grafic distinct, cu adoptarea unui domeniu tematic al ecologiei. Pașaportul nu este doar un document pe care îl emitem noi ca țară, dar e și o parte din colțul de terra din care provii.”

Astfel, pe paginile pașaportului vor apărea elemente inspirate din natura Moldovei, inclusiv animale și păsări. Noul design va fi aplicat și celorlalte tipuri de pașapoarte emise de ASP.

MIRCEA EȘANU, DIRECTOR AGENȚIA SERVICII PUBLICE: „Noile modele nu vizează doar pașaportul cetățeanului, dar și celelalte cinci tipuri de pașapoarte, inclusiv cele diplomatice, de serviciu și cele care țin de refugiați, apatrizi. Noi schimbăm întregul set de documente.”

Pentru cei care vor avea nevoie de un pașaport nou, schimbarea vine și cu un cost mai mare. Tariful pentru eliberarea documentului în 20 de zile lucrătoare crește de la 650 la 790 de lei. Directorul agenției spune că diferența de 140 de lei acoperă costurile pentru noile materiale și elementele de securitate.

MIRCEA EȘANU, DIRECTOR AGENȚIA SERVICII PUBLICE: „În prețul acestui pașaport intră hârtia, hologramele, vopselele, transportul și inclusiv resursa umană care este implicată în procesul emiterii acestor acte.”

Noul pașaport va fi pus în circulație din 15 octombrie. Cei care au deja un pașaport valabil nu trebuie să-l schimbe. Documentele actuale vor putea fi folosite până la expirarea termenului de valabilitate. Ultima schimbare vizuală a pașaportului a avut loc în 2019, când culoarea copertei a devenit roșu-bordo în loc de albastru, iar ultima actualizare tehnică a fost în 2023, odată cu trecerea la paginile securizate din policarbonat.