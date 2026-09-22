Patru focare de rabie la câini au fost înregistrate în perioada 14–21 septembrie, în mai multe localități din Republica Moldova. În aceeași perioadă, nu au fost depistate cazuri noi de pestă porcină africană, anunță Agenția Națională

pentru Siguranța Alimentelor.

Două focare au fost depistate în raionul Edineț, în localitățile Bădragii Vechi și Trinca. Alte două cazuri au fost înregistrate în Bardar, raionul Ialoveni, și Chetrosu, raionul Drochia.

Fără focare noi de pestă porcină africană

În aceeași perioadă, opt focare de pestă porcină africană au fost lichidate, iar alte două se află în fază avansată de eradicare.

Totodată, ANSA precizează că în perioada 14–21 septembrie nu au fost înregistrate focare noi de pestă porcină africană pe teritoriul Republicii Moldova.

Vaccinarea antirabică este gratuită

De asemenea, ANSA anunță că medicii veterinari desfășoară în această perioadă vaccinarea antirabică a carnivorelor, precum și identificarea animalelor. Ambele servicii sunt oferite gratuit.

Agenția îndeamnă populația să coopereze cu medicii veterinari, să le ofere sprijinul necesar și să asigure accesul acestora în gospodării pentru realizarea măsurilor sanitar-veterinare.