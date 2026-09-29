Patru lingouri nedeclarate au fost descoperite în bagajele de mână ale unor pasageri care urmau să părăsească Republica Moldova pe cale aeriană. Cele două cazuri au fost documentate de funcționarii vamali, în colaborare cu polițiștii de frontieră, la postul vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău.

Primul caz a fost înregistrat la cursa Chișinău–Erevan. În timpul controlului vamal, organele de drept au depistat în bagajul de mână al unei cetățene a Federației Ruse, în vârstă de 32 de ani, un lingou care nu fusese declarat.

Trei lingouri, descoperite într-un alt bagaj

Un alt caz a fost documentat la cursa Chișinău–Varșovia. În bagajul de mână al unui cetățean ucrainean, în vârstă de 36 de ani, au fost găsite alte trei lingouri, care, de asemenea, nu fuseseră declarate.

Cele patru lingouri au fost ridicate de autorități pentru documentarea cazurilor și stabilirea măsurilor legale care se impun.

Persoanele vizate riscă sancțiuni în conformitate cu legislația în vigoare.

Lingou/ Servciul Vamal