Patru comunități din raionul Florești își unesc resursele și experiența pentru a putea oferi servicii publice mai bune și pentru a atrage investiții mai mari. Este vorba despre localitățile Cernița, Ciripcău, Coșernița și Gura Camencii, care vor forma o singură unitate administrativ-teritorială.

Noua structură administrativă va avea centrul la Gura Camencii, unde va fi amplasată primăria comună. Potrivit autorităților, unirea localităților va permite o gestionare mai eficientă a banilor publici, consolidarea capacităților administrative și dezvoltarea unor proiecte comune.

„Patru comunități își unesc resursele și experiența pentru servicii mai bune, investiții mai mari și un viitor construit împreună”, a declarat Alexei Buzu.

Amalgarea/ Facebook

Amalgamarea voluntară a primăriilor din Republica Moldova avansează

773 de primării din Republica Moldova sunt în proces de amalgamare voluntară. Dintre acestea, 112 localități se unesc în jurul centrelor raionale. Autoritățile anunță că până la sfârșitul lunii iulie ar putea fi înregistrate noi evoluții.

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Ce presupune reforma administrației publice locale

Reforma administrației publice locale urmărește consolidarea capacității primăriilor și eficientizarea gestionării resurselor. Prin amalgamarea voluntară, autoritățile vor crearea unor administrații locale mai puternice, capabile să atragă investiții și să ofere servicii publice mai bune.

Proces inițiat în perioada noiembrie-decembrie 2024

Procesul de amalgamare voluntară a fost inițiat în perioada noiembrie-decembrie 2024, având drept scop formarea unei unități administrativ-teritoriale consolidate, cu potențial de dezvoltare socio-economică durabilă, utilizare mai eficientă a resurselor și о administrare publică locală optimizată.

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