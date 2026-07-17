Premierul desemnat Vasile Tofan a făcut publică lista echipei guvernamentale cu care se va prezenta în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Comparativ cu Guvernul Munteanu, noua componență vine cu schimbări la patru ministere-cheie — Agricultură și Industrie Alimentară, Finanțe, Sănătate și Cultură, unde sunt propuse nume noi pentru funcțiile de ministru.

Astfel, în lista propusă de Vasile Tofan apar patru nume care nu se regăsesc în actualul Cabinet: Radu Musteață, Victoria Belous, Alexandru Gasnaș și Dan Suruceanu.

La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, funcția ar urma să fie preluată de Radu Musteață, care o înlocuiește pe Ludmila Catlabuga, actuala ministră a Agriculturii.

O schimbare este propusă și la Ministerul Finanțelor, unde Victoria Belous ar urma să preia conducerea instituției de la Andrian Gavriliță, actualul ministru.

La Ministerul Sănătății, noul nume propus este Alexandru Gasnaș, care ar urma să-l înlocuiască pe Emil Ceban, ministrul actual al Sănătății.

Totodată, la Ministerul Culturii este propus Dan Suruceanu, care ar urma să preia mandatul de la Cristian Jardan.

În același timp, mai mulți membri ai actualului Guvern Munteanu își păstrează funcțiile în noul Executiv propus de Vasile Tofan. Printre aceștia se numără Vladimir Bolea – vicepremier și ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Cristina Gherasimov – vicepremier pentru Integrare Europeană, Mihai Popșoi – vicepremier și ministru al Afacerilor Externe, Anatolie Nosatîi – ministrul Apărării, Dan Perciun – ministrul Educației și Cercetării, Natalia Plugaru – ministra Muncii și Protecției Sociale, Gheorghe Hajder – ministrul Mediului și Dorin Junghietu – ministrul Energiei.

La rândul său, Eugen Osmochescu este propus pentru funcția de viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, iar Valeriu Chiveri pentru funcția de vicepremier pentru Reintegrare. La Ministerul Afacerilor Interne este propusă Daniella Misail-Nichitin, iar la Justiție – Vladislav Cojuhari.

Lista urmează să fie prezentată în Parlament, unde Vasile Tofan va solicita votul de încredere pentru noul Cabinet de miniștri.

Cine este Radu Musteață, propus pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare

Radu Musteață este un specialist în domeniul siguranței alimentelor și al administrației publice, care deține din anul 2021 funcția de director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Acesta este propus de premierul desemnat Vasile Tofan pentru a prelua conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Originar din satul Șaptebani, raionul Rîșcani, Radu Musteață s-a născut la 24 octombrie 1988. Acesta are studii în domeniul chimiei și protecției mediului, fiind absolvent al Universității de Stat din Moldova, unde a obținut diploma de licență în Tehnologie chimică și biotehnologii, iar ulterior un master în Chimie ecologică și protecția mediului.

Cariera sa profesională este legată în mare parte de domeniul siguranței alimentelor. Înainte de a ajunge la conducerea ANSA, Musteață a ocupat mai multe funcții în cadrul instituției, acumulând experiență în domeniul controlului produselor alimentare, evaluării riscurilor și supravegherii laboratoarelor.

Printre funcțiile deținute se numără cea de șef al Direcției siguranța și calitatea produselor alimentare de origine non-animală, șef al Direcției managementul laboratoarelor și evaluarea riscului, dar și director al Centrului Republican de Diagnostică Veterinară.

La 7 octombrie 2021, Radu Musteață a fost numit director general al ANSA, instituție responsabilă de monitorizarea siguranței alimentelor, sănătății animalelor, protecției plantelor și controlului produselor alimentare de pe piața Republicii Moldova.

Cine este Victoria Belous, propusă pentru funcția de ministru al Finanțelor

Victoria Belous este un specialist în domeniul finanțelor publice și fiscalității, cu o experiență de mai mulți ani în cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS). Ea este propusă de premierul desemnat Vasile Tofan pentru funcția de ministru al Finanțelor în viitorul Guvern.

Victoria Belous a activat o perioadă îndelungată în sistemul fiscal, unde a deținut mai multe funcții de conducere. Înainte de nominalizarea sa la Ministerul Finanțelor, aceasta a ocupat funcția de directoare adjunctă a Serviciului Fiscal de Stat, fiind implicată în administrarea politicilor fiscale, digitalizarea serviciilor fiscale și eficientizarea proceselor instituției.

Anterior, Belous a condus Direcția generală administrare contribuabili mari din cadrul SFS, structură responsabilă de monitorizarea și gestionarea relației cu cei mai importanți contribuabili ai Republicii Moldova.

De asemenea, ea are experiență în domeniul controlului fiscal, administrării veniturilor publice și implementării reformelor în sistemul de colectare a impozitelor.

Cine este Alexandru Gasnaș, propus pentru funcția de ministru al Sănătății

Alexandru Gasnaș este medic neurolog, doctor în științe medicale și conferențiar universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. El este propus de premierul desemnat Vasile Tofan pentru funcția de ministru al Sănătății în viitorul Guvern.

Gasnaș are o experiență de mai mulți ani în domeniul medical, fiind specializat în neurologie, epileptologie și boli interne. Înainte de a intra în administrația publică, acesta a condus Departamentul de Neurologie, Epileptologie și Boli Interne din cadrul Institutului de Medicină Urgentă, unde a fost implicat în activitatea clinică și în dezvoltarea serviciilor medicale.

În anul 2023, Alexandru Gasnaș a fost numit secretar de stat la Ministerul Sănătății, funcție în care s-a ocupat de mai multe domenii, inclusiv de implementarea proiectelor din sănătate și dezvoltarea serviciilor pentru pacienții cu accidente vasculare cerebrale. Ulterior, acesta a activat în calitate de consilier în domeniul sănătății în Cabinetul prim-ministrului Dorin Recean.

În cariera academică, Gasnaș este conferențiar universitar la USMF „Nicolae Testemițanu”, unde a desfășurat activități didactice și de cercetare în domeniul neurologiei.

Cine este Dan Suruceanu, propus pentru funcția de ministru al Culturii

Dan Suruceanu este manager în domeniul proiectelor culturale și de infrastructură pentru evenimente, fiind cunoscut în special pentru activitatea sa în cadrul proiectului Chișinău Arena, unde a ocupat funcția de director al complexului.

În calitate de director al Chișinău Arena, Dan Suruceanu a fost implicat în dezvoltarea operațională a complexului și în promovarea acestuia ca spațiu destinat evenimentelor sportive, concertelor și manifestărilor de amploare.

Vasile Tofan merge marți în fața deputaților cu programul de guvernare

Parlamentul se va întruni marți, 21 iulie, într-o ședință plenară decisivă pentru viitorul noului Cabinet de miniștri. Deputații urmează să examineze Programul de activitate al Guvernului și să se pronunțe asupra acordării votului de încredere Executivului, inclusiv asupra componenței acestuia.

Cine este Vasile Tofan

Vasile Tofan este investitor și om de afaceri, cu experiență în management și investiții internaționale, iar în prezent este implicat în mai multe proiecte de afaceri din Republica Moldova. Nu este însă pentru prima dată când i se propune funcția de prim-ministru. Acum două luni, în podcastul Lorenei Bogza, Tofan a dezvăluit că președinta Maia Sandu i-a propus să preia conducerea Guvernului, însă a refuzat, spunând că avea nevoie de timp pentru a-și încheia angajamentele din mediul de afaceri. În cele din urmă, funcția a fost preluată de Alexandru Munteanu.

Vasile Tofan conduce Mișcarea Civică „Europa 2028”, creată pentru a susține reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova. Totodată, acesta administrează investiții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Republica Moldova și Ucraina. A absolvit Universitatea Harvard și Universitatea Erasmus din Rotterdam.