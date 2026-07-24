Un om de afaceri din Bălți urma să fie răpit și șantajat pentru 100.000 de dolari. Planul era pus la cale de patru tineri, inclusiv doi deținuți din penitenciarele din Bălți și Soroca. În urma perchezițiilor, autoritățile au găsit notițe, cuțite artizanale, încărcătoare și alte obiecte interzise. Aceștia sunt cercetați penal.

Potrivit PCCOCS, la planul de răpire au participat doi tineri din Bălți, de 26 și 23 de ani, și doi deținuți de 18 și 20 de ani.

Cei doi aflați în penitenciare execută pedepse de 5 și 10 ani de închisoare pentru trafic de droguri, escrocherii, huliganism și șantaj.

Suspecții au urmărit victima, au adunat informații despre programul zilnic și traseele acesteia. Aceștia au stabilit și locul unde urma să fie ținut omul de afaceri, dar și modul în care urmau să ceară banii.

În urma perchezițiilor efectuate la cei patru, inclusiv în penitenciare au fost găsite notițe legate de plan, încărcătoare, cuțite confecționate artizanal și obiecte cu simboluri ale subculturii criminale.