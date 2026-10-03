Emoții, aplauze și recunoștință pentru cei care îi învață pe copii primii pași în viață. 12 cadre didactice au fost desemnate câștigătoare ale concursului „Pedagogul Anului 2026”. Cei mai buni educatori, învățători și profesori din țară au fost premiați astăzi, la Palatul Republicii.

Sute de profesori din întreaga țară și-au dat întâlnire astăzi la ceremonia de desemnare a câștigătorilor „Pedagogul Anului” la Palatul Republicii.

Ana Mogorean este educatoare la grădinița din satul Drăgănești, raionul Sângerei. Are opt ani de experiență și spune că nu s-a așteptat să ajungă pe primul loc.

Ana MOGOREAN, EDUCATOAREA ANULUI: „Am niște emoții de fericire, niște emoții de mândrie și niște emoții de recunoaștere pentru tot ce am făcut, tot parcursul acestui concurs.”

Pentru câștigători, premiul înseamnă mai mult decât o diplomă. Este recunoașterea unei munci făcute cu răbdare și dedicare, zi de zi, în fața elevilor. La categoria „Învățătorul anului” trofeul i-a revenit Adrianei Pană, de la Liceul „Alexei Russo” din raionul Orhei. De zece ani este învățătoare, iar spune că această competiție i-a oferit nu doar o recunoaștere, ci și o experiență valoroasă, care îi va marca parcursul profesional.

Adriana PANĂ, ÎNVĂȚĂTOAREA ANULUI: „Titlul „Învățătorul Anului” pentru mine a fost și este încă un vulcan de emoții. Sunt onorată, mă simt recunoscătoare. A fost o etapă importantă în cariera mea profesională.”

Profesoara de limba și literatura română Elena Voloc, de la Liceul cu profil de arte „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” din capitală, și profesoara de matematică Maria Cârnaț, de la Liceul „Gaudeamus” din Chișinău, au fost desemnate „Profesorii Anului”.

Câștigătorii locului întâi au fost premiați cu câte 50 de mii de lei, cei de pe locul doi au primit câte 25 de mii, iar laureații locului trei – câte 15 mii de lei.

La eveniment, premierul Vasile Tofan le-a mulțumit cadrelor didactice pentru munca și dedicarea lor și a subliniat rolul esențial al școlii în formarea și educarea copiilor.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Mi-am spus, în cazul copiilor mei, că cred că contează în primul rând trei lucruri. Unu, să creștem oameni curioși. Doi, să creștem copiii care au gândirea critică. Și trei, poate cel mai important, să creștem copiii care sunt integri.”

Iar Ministrul Educației spune că vrea să atragă mai mulți tineri în sistem și să-i susțină pe cei care aleg această profesie.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „Am majorat indemnizațiile la angajare și ajung astăzi la 375 de mii de lei pentru tinerii specialiști, ca să încurajăm mai mulți tineri să meargă în școală.”

În total, 12 cadre didactice au fost premiate la cele trei categorii ale concursului „Pedagogul Anului 2026” – educator, învățător și profesor. Alte 14 cadre didactice au primit mențiuni și diplome din partea Ministerului Educației.

Ajuns la cea de-a patra ediție, concursul „Pedagogul Anului” este organizat anual pentru a recunoaște excelența în educație, a aprecia munca profesorilor și a promova profesia de pedagog.