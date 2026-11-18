Pensiile ar putea crește de anul viitor, indemnizația la nașterea unui copil va depăși 21 de mii de lei, iar polița medicală cumpărată la preț redus va fi mai scumpă cu peste 600 de lei. Guvernul a aprobat azi și bugetele pentru pensii, indemnizații și sănătate pentru 2027.

Bugetul asigurărilor sociale ar urma să ajungă la 57,2 miliarde de lei. (Pe ecran cifra: 57,2 miliarde de lei) Mai mult de jumătate din acești bani sunt prevăzuți pentru pensii care urmează a fi indexate cu peste 8% de la 1 aprilie 2027. Astfel, pensia minimă pentru limită de vârstă ar ajunge la 3.532 de lei, iar pentru cei cu cel puțin 40 de ani de cotizare, pragul ar fi de 3.814 lei.

ASIGURĂRI SOCIALE ÎN 2027

Pentru pensii - 37,64 miliarde de lei

Indexare estimată de la 1 aprilie - 8,2%

Pensie minimă pentru limită de vârstă – 3.532 lei

Pensie minimă la cel puțin 40 de ani de cotizare - 3.814 lei

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Vom vedea care va fi rata inflației la sfârșitul lunii decembrie, pentru că în baza acestei rate se decide care va fi indexarea.”

La nașterea fiecărui copil, părinții vor primi o indemnizație unică de 21.886 de lei, iar plata lunară de o mie de lei, până la vârsta de doi ani, va fi menținută.

CE BANI PRIMESC FAMILIILE CU COPII

La nașterea copilului - 21.886 de lei, indemnizație unică

Pentru îngrijirea copilului până la 2 ani - 1000 de lei lunar

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Vreau să menționez că anul acesta am introdus o alocație unică pentru toți copiii cu dizabilități care se oferă la 1 iunie de 3.000 lei și o păstrăm și pentru anul următor.”

Pentru asigurarea medicală obligatorie sunt prevăzute cheltuieli de 21,3 miliarde de lei.

Polița la preț redus se va scumpi de la 2.527 la 3.160 de lei pentru persoanele care o cumpără până la 31 martie. Prețul integral va rămâne de 12.636 de lei pe an, iar angajații vor achita în continuare 9% din salariu.

ASIGURARE MEDICALĂ ÎN 2027

Cheltuieli propuse 21,3 miliarde de lei

Poliță la preț redus - 3.160 lei (+633 lei) Poliță la preț integral 12.636 lei

Contribuția angajaților 9% din salariu

Ambele proiecte urmează să fie examinate și votate de Parlament.