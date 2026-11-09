Nouă persoane au fost reținute, fiind suspectate că ar fi înșelat pensionari din mai multe state, promițându-le câștiguri rapide și mari din investiții în acțiuni și criptomonede. Schema ar fi fost pusă la cale într-un centru de apel din Chișinău.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, gruparea atrăgea victimele prin reclame publicate pe internet. Persoanele interesate erau convinse să investească bani prin intermediul unor platforme online de tranzacționare, create special pentru această schemă.

Membrii grupării se prezentau drept experți financiari și activau sub paravanul unei companii cu nume credibil. Mai mult, persoanele recrutate pentru a lucra în cadrul schemei ar fi fost supuse unor teste la poligraf, pentru ca organizatorii să se asigure că nu vor divulga informații despre activitatea ilegală.

Gruparea ar fi fost formată din persoane din Republica Moldova, România și Ucraina.

Nouă persoane, reținute

În urma investigațiilor, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu sprijinul angajaților Brigăzii „Fulger”, au descins joi seara în centrul de apel din Chișinău.

Au fost reținute nouă persoane, cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, inclusiv presupusul lider al grupării.

Procurorii urmează să solicite aplicarea arestului preventiv în privința suspecților, pentru a asigura continuarea anchetei și stabilirea tuturor persoanelor implicate.