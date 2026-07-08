Doi bărbați de 40 și 60 de ani din Chișinău sunt suspectați că produceau și îmbuteliau ilegal băuturi alcoolice. În urma perchezițiilor au fost ridicate sute de sticle, timbre de acciz false și aproximativ o mie de litri de lichid asemănător alcoolului.

Potrivit PCCOCS, suspecții produceau și vindeau băuturi alcoolice fără acte de proveniență și fără autorizațiile necesare.

În urma perchezițiilor la locul unde se produceau băuturile și la domiciliile suspecților, au fost ridicate 760 de sticle, aproximativ 400 de timbre de acciz, etichete, ambalaje, capace, sticle goale și cutii pentru ambalare.

Peste 1.000 de litri de lichid, depistați

De asemenea, au fost găsiți circa 1.000 de litri de lichid incolor cu miros specific de alcool. Pentru produsele depistate nu au fost prezentate acte care să confirme proveniența acestora.

Cei doi bărbați sunt cercetați în stare de libertate, iar investigațiile continuă.