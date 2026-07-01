Un avocat a fost reținut de ofițerii Centrului Național pentru Anticorupție pentru 72 de ore și plasat în izolator fiind bănuit de trafic de influență și escrocherie. Acesta este suspectat că ar fi obținut sume importante de bani de la rudele unor clienți, sub pretextul prestării unor servicii juridice, al angajării unui expert independent și al influențării unor decizii judecătorești în instanța de apel.

Potrivit CNA, avocatul ar fi profitat de încrederea rudelor unor persoane pe care le reprezenta în instanțele de judecată în diferite dosare, cum ar fi conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și huliganism. Acesta ar fi primit de la acestea între 2.200 de euro și 16.000 de lei pentru servicii juridice pe care nu intenționa să le presteze.

De asemenea, el ar fi încasat 1.300 de euro sub pretextul angajării unui expert independent care să obțină pentru inculpați o pedeapsă mai blândă, serviciu care nu a fost realizat.

Într-un alt caz, avocatul este bănuit că ar fi primit 3.000 de euro, susținând că are influență asupra unor persoane din cadrul instanței de apel și că le poate determina să adopte o decizie în favoarea lor.

Percheziții CNA

În prezent, ofițerii CNA efectuează trei percheziții la domiciliul, biroul și automobilul acestuia, pentru acumularea probelor necesare în cadrul anchetei.