Percheziții de amploare au avut loc aseară în capitală, într-un dosar penal ce vizează o rețea formată din cinci call-centre. Mai multe persoane au fost reținute în urma perchezițiilor desfășurate aseară de polițiști

Potrivit poliției, acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează activitatea unei rețele formate din cinci call-centre.

În urma descinderilor, mai multe persoane au fost reținute.

Autoritățile anunță că acțiunile procesual-penale sunt în desfășurare, iar informații suplimentare vor fi făcute publice după finalizarea acestora.

Deocamdată, poliția nu au oferit detalii despre identitatea persoanelor reținute sau despre presupusa schemă investigată.