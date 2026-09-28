127 de containere maritime, aduse din Ucraina și Uniunea Europeană au fost vândute ilegal, iar în acest sens au prejudiciat bugetul de stat cu peste 4 milioane de lei. În acest caz au fost efectuate 10 percheziții în Chișinău și în alte localități din Republica Moldova.

Potrivit Serviciului Vamal, containerele, atât noi, cât și uzate, ar fi fost aduse în Republica Moldova începând cu luna ianuarie 2025. Bănuiții ar fi omis să declare scopul introducerii acestora în țară, ceea ce le-ar fi permis să evite achitarea drepturilor de import, estimate la 20% din valoarea de peste 4 milioane de lei.

Ulterior, containerele ar fi fost vândute, deși taxele de import nu ar fi fost achitate. După vânzare, acestea ar fi fost oferite în chirie ca spații pentru depozitare.

Ce au ridicat polițiștii în urma perchezițiilor

În urma perchezițiilor au fost depistate și ridicate 127 de containere maritime, precum și telefoane mobile și înscrisuri de ciornă, care urmează să fie examinate în cadrul urmăririi penale.

Patru persoane, cercetate în libertate

În dosar sunt cercetate patru persoane, cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani, toate în stare de libertate. Trei dintre acestea sunt transportatori, iar cea de-a patra este reprezentantul companiei care ar fi cumpărat containerele.

Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor și identificarea celorlalte persoane care ar fi fost implicate.