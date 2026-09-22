O persoană a fost plasată în arest, iar alte patru sunt cercetate în stare de libertate, după ce ar fi deposedat persoane social-vulnerabile de bunuri imobile, prin înșelăciune. În urma perchezițiilor, au fost ridicați 85 de mii de euro, bijuterii din aur, telefoane și mai multe acte.

Potrivit poliției, activitatea grupului a fost documentată în perioada februarie–iulie. Suspecții ar fi urmărit să obțină, prin înșelăciune, bunurile imobile deținute de persoane social-vulnerabile.

În luna iulie, autoritățile au efectuat mai multe percheziții în municipiul Bălți și în localități din nordul țării.

85 de mii de euro și acte, ridicate

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 85 de mii de euro, bijuterii din aur și telefoane mobile.

Totodată, anchetatorii au găsit contracte de vânzare-cumpărare a imobilelor, acte de identitate, extrase din Registrul bunurilor imobile, procuri, recipise și alte documente care ar putea avea legătură cu schema investigată.

Cinci persoane, cercetate

În cadrul dosarului, o persoană se află în arest, iar alte patru sunt cercetate în stare de libertate.

Cercetările continuă pentru a stabili toate detaliile, a identifica toate persoanele implicate și a determina prejudiciul cauzat.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia pot fi condamnați la până 15 ani de închisoare.