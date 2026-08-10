Aproximativ un milion de țigarete și 600 de mii de lei, presupus proveniți din activitate infracțională, au fost ridicați în urma a trei percheziții desfășurate în sudul Republicii Moldova. Acțiunile au fost efectuate de ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, într-un dosar penal privind contrabanda cu produse din tutun.

În cadrul perchezițiilor, organele de drept au descoperit aproximativ 1.000.000 de țigarete de marcă autohtonă, depozitate în circa 100 de cutii. Potrivit anchetatorilor, produsele din tutun urmau să fie scoase ilegal din țară.

Pe lângă țigarete, au fost ridicați aproximativ 600.000 de lei, despre care există suspiciuni că ar proveni din activitatea infracțională.

Mașină și tehnică de calcul, ridicate de anchetatori

În timpul perchezițiilor, organele de drept au mai ridicat un mijloc de transport presupus a fi fost utilizat la comiterea infracțiunii, tehnică de calcul și alte obiecte considerate relevante pentru documentarea cazului.

Potrivit PCCOCS, în urma probelor acumulate s-a stabilit că schema ar fi fost organizată de membrii unui grup. O parte dintre persoanele implicate au fost identificate, în timp ce altele sunt încă în curs de identificare.

Un suspect este cercetat în libertate

În cadrul cauzei penale este cercetat, în stare de libertate, un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 38 de ani.