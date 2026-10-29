Șase persoane au fost reținute într-un dosar de escrocherie imobiliară și spălare de bani, cu un prejudiciu de peste 25 de milioane de lei. Schema ar fi vizat vânzarea unor apartamente într-un bloc din sectorul Botanica al capitalei.

Potrivit Procuraturii Generale, din 2019, reprezentanții ai unei companii din domeniul construcțiilor și comercializării bunurilor imobile ar fi acționat împreună cu alte persoane pentru a încasa peste 25 de milioane de lei de la cumpărători, sub pretextul vânzării unor apartamente.

Ulterior, persoanele vizate ar fi vândut bunurile companiei și nu și-ar fi achitat datoriile față de creditori, aducând firma în incapacitate de plată.

Ce au ridicat anchetatorii

În urma perchezițiilor efectuate la sediile companiilor, la domiciliile persoanelor vizate și în mașinile acestora, anchetatorii au ridicat telefoane mobile, documente contabile, ciorne, obiecte de lux, cartele SIM și suporturi de stocare a informației.

De asemenea, anchetatorii au ridicat un mijloc de transport evaluat la 3.705.000 de lei.

Investigațiile continuă.