Șase persoane, cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani, sunt cercetate penal, după ce autoritățile au efectuat percheziții la domiciliile și sediile acestora. Trei dintre suspecți au domiciliul în regiunea transnistreană. Ancheta vizează o presupusă schemă de import fraudulos de automobile din Statele Unite, estimate la peste 17 milioane de lei.

Potrivit PCCOCS și Serviciul Vamal al Republicii Moldova, suspecții declarau în acte că automobilele erau destinate regiunii din stânga Nistrului, pentru a beneficia de scutirea de la plata drepturilor de import. În realitate, anchetatorii susțin că o parte dintre vehicule au fost vândute unor cumpărători din Ucraina, iar altele ar fi fost dezmembrate și comercializate ca piese auto pe teritoriul Republicii Moldova.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați peste 460.000 de lei, aproape 8.000 de euro și peste 4.000 de dolari, precum și telefoane mobile, tehnică de calcul și alte obiecte.

Cele șase persoane sunt cercetate în stare de libertate.