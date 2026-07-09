Mai multe construcții, inclusiv un edificiu de peste 850 de metri pătrați, au fost ridicate ilegal în pădurea „Doina” de la marginea municipiului Chișinău. Acestea au fost date în arendă unor persoane fizice și juridice. Verificările autorităților au arătat lucrări de defrișare, excavare și degradare a peste 8 800 de metri pătrați de teren forestier, iar prejudiciul estimat adus mediului depășește 4 milioane de lei.

Potrivit Procuraturii Generale, investigațiile au stabilit că, pe parcursul mai multor ani, pe terenurile aflate în arendă au fost executate lucrări de construcție, defrișări, excavări și alte intervenții care au degradat terenul forestier.

Conform constatărilor preliminare, au fost afectate peste 8.800 de metri pătrați de pădure, iar prejudiciul estimat adus mediului depășește 4 milioane de lei.

Procurorii verifică inclusiv legalitatea unei construcții noi, cu o suprafață de peste 850 de metri pătrați, autorizată în acte drept „terasă de tip închis”, dar care, potrivit constatărilor din teren, prezintă caracteristicile unei construcții capitale.

Ancheta este în desfășurare.

Construcție în Pădurea Doina/ PG

Construcție în Pădurea Doina/ PG

Construcție în Pădurea Doina/ PG

Legislația silvică

Încălcarea interdicției privind construirea edificiilor capitale pe terenurile din fondul forestier poate atrage răspundere contravențională sau penală, în funcție de gravitatea faptelor, precum și obligația de reparare a prejudiciului cauzat mediului.