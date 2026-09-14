Un bărbat de 54 de ani din Cahul ar putea sta câțiva ani la pușcărie, după ce în locuința lui au fost găsite trei borcane de 3 litri cu masă vegetală sub formă de muguri de droguri, precum și un obiect asemănător unei grenade de model F-1.

Potrivit poliției, în casa bărbatului a fost efectuată o percheziție și au fost găsite borcanele cu droguri, dar și un obiect asemănător unei grenade de model F-1.

Valoarea substanței ar depăși 350 000 de lei

Pe piața neagră, substanța ar depăși ar depăși 350 000 de lei.

Substanța vegetală și obiectul asemănător unei grenade au fost ridicate și transmise pentru efectuarea expertizelor de specialitate.

De la 1 la 6 ani de închisoare

Dacă va fi găsită vinovată, persoana ar putea sta de la 1 la 6 ani la închisoare.

Cercetările continuă pentru identificarea altor persoane care ar putea fi implicate.