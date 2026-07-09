Mai mulți bărbați cu vârste între 41 și 57 de ani, din Chișinău și nordul Republicii Moldova sunt vizați într-un dosar de contrabandă cu peste 600.000 de țigarete, în valoare de peste 1,3 milioane de lei. În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat lotul de țigarete fără acte de proveniență.

Potrivit PCCOCS, bărbații sunt vizați într-un dosar privind o schemă de contrabandă cu țigarete. Aceștia au folosit mai multe locații pentru depozitarea lotului destinat comercializării ilegale.

În urma perchezițiilor la domiciliile suspecților, în automobilele acestora și în alte locații de depozitare, autoritățile au ridicat peste 600.000 de țigarete.

Investigațiile continuă.

Ce prevede legea în cazul contrabandei cu produse din tutun

Contrabanda cu țigarete se pedepsește cu amendă de până la 150.000 de lei sau cu închisoare de până la 3 ani. Dacă fapta este comisă de un grup infracțional sau în proporții mari, pedeapsa poate ajunge până la 10 ani de închisoare.