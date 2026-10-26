Percheziții la Drochia: polițiștii au găsit droguri și alcool contrafăcut în locuințele a trei persoane - VIDEO

Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili toate împrejurările cazului și pentru a identifica toate persoanele implicate.

Substanțele depistate au fost transmise pentru expertiză, pentru a fi stabilite cu exactitate tipul și cantitatea acestora.

Mai multe tipuri de droguri și 200 de litri de alcool contrafăcut au fost depistate de polițiști în urma unor percheziții efectuate la domiciliile a trei persoane din orașul Drochia.

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