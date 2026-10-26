Mai multe tipuri de droguri și 200 de litri de alcool contrafăcut au fost depistate de polițiști în urma unor percheziții efectuate la domiciliile a trei persoane din orașul Drochia.
Potrivit poliției, este vorba despre droguri de tip marijuana, hașiș, mefedronă și cocaină,
Suspecții au vârste cuprinse între 46 și 55 de ani.
Substanțele depistate au fost transmise pentru expertiză, pentru a fi stabilite cu exactitate tipul și cantitatea acestora.
Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili toate împrejurările cazului și pentru a identifica toate persoanele implicate.