Cinci persoane, printre care angajați ai Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică „InTehAgro” și persoane afiliate unor școli auto din Chișinău, sunt vizate într-un dosar de corupție. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție descind cu percheziții la domiciliile, automobilele și birourile de serviciu.

Potrivit CNA, angajați din cadrul subdiviziunii teritoriale Chișinău a ISST „InTehAgro”, în înțelegere cu persoane din cadrul unor școli auto, ar fi pretins și primit sume cuprinse între 3000 și 20.000 de lei pentru eliberarea ilegală a unor acte și favorizarea unor proceduri.

Suspecții ar fi ajutat candidații să obțină permise de conducere pentru categoria „H”

Mai exact, banii ar fi fost transmiși direct sau prin intermediari, iar în schimbul acestora suspecții ar fi ajutat candidații să obțină permise de conducere pentru categoria „H”, să înmatriculeze și să reînmatriculeze tehnică destinată lucrărilor în construcții și agricultură, să obțină rapoarte de revizie tehnică pentru persoane fizice și juridice, precum și certificate de înregistrare a gajului.

Unde au loc perchezițiile

Perchezițiile au loc la domiciliile, automobilele și birourile de serviciu ale persoanelor vizate, dar și la domiciliul administratorului unei școli auto din Chișinău.

Vor fi cercetați în stare de libertate

Persoanele bănuite urmează să fie cercetate în stare de libertate.