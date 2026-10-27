Un angajat al Inspectoratului Național de Securitate Publică a fost reținut pentru corupere pasivă. Procurorii au descins cu percheziții.

Potrivit SPIA, bănuitul ar fi primit de la mai mulți cetățeni sume de bani, în schimbul unor acțiuni ilegale, și anume, obținerea permiselor de conducere, evitarea aplicării punctelor de penalizare acumulate pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră, precum și favorizarea unor persoane pentru a evita răspunderea contravențională.

La moment, învinuitul este cercetat și pentru trafic de influență.

Bărbatul, plasat în arest la domiciliu

Procurorii au solicitat arest preventiv pentru acuzat, însă instanța a dispus plasarea în arest la domiciliu. Soluția a fost contestată.

În prezent, sunt desfășurate acțiuni de urmărire penală în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și atragerii la răspundere penală a persoanelor implicate.