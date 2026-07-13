Un avocat și un angajat al unei instanțe de judecată din Chișinău au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Anticorupție în urma perchezițiilor, într-un dosar de trafic de influență. Aceștia ar fi promis hotărâri favorabile în schimb la bani.

Potrivit CNA, cei doi sunt bănuiți că ar fi pus la punct o schemă prin care urmau să influențeze pronunțarea unor hotărâri judecătorești în favoarea unui agent economic.

Avocatul i-ar fi transmis angajatului instanței sume cuprinse între 4.500 și 6.000 de euro pentru fiecare dosar, susținând că acesta ar avea influență asupra unor judecători din instanțe de diferite niveluri și i-ar putea determina să emită decizii favorabile.

În urma descinderilor au fost ridicate obiecte și înscrisuri considerate relevante pentru cauza penală.

Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul de urmărire penală al CNA. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor cauzelor și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate în această schemă.