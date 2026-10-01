Organele de drept au descins astăzi, 1 octombrie, cu percheziții la sediul companiei aeriene FlyOne. Informația a fost confirmată de președintele Consiliului de administrație al companiei, Vladimir Cebotari, pentru NewsMaker, care a calificat acțiunile drept „abuzive”. Potrivit acestuia, descinderile ar avea legătură cu interese privind preluarea afacerii. Autoritățile responsabile de anchetă nu au oferit, deocamdată, detalii despre cauza penală în care au loc perchezițiile.

Potrivit informațiilor, perchezițiile au loc într-o nouă cauză penală și ar viza inclusiv asociați ai companiei și mai mulți angajați. Până la publicarea informațiilor, instituțiile de drept nu au anunțat oficial detalii despre anchetă.

Centrul Național Anticorupție a precizat că nu participă la percheziții, în timp ce Serviciul de Informații și Securitate a refuzat să comenteze situația.

Vladimir Cebotari: „Considerăm perchezițiile abuzive”

Președintele Consiliului de administrație al FlyOne, fostul ministru al Justiției Vladimir Cebotari, a confirmat pentru NewsMaker că oamenii legii au efectuat percheziții la sediul companiei.

Acesta a calificat acțiunile drept „abuzive” și a sugerat că descinderile ar fi legate de interese privind preluarea companiei.

„Confirmăm perchezițiile, pe care le considerăm abuzive și care sunt suspicios de sincronizate, din punct de vedere cronologic, cu termenii și acțiunile organelor de forță și a grupului de interese care stau în spatele intereselor de preluare a afacerii”, a declarat Vladimir Cebotari.

Deocamdată, aceste afirmații nu au fost confirmate de instituțiile care desfășoară ancheta.

Vasile Tofan: „Justiția are toată libertatea să facă tot ceea ce consideră necesar”

Subiectul perchezițiilor a fost abordat și în cadrul conferinței de presă susținute astăzi de premierul Vasile Tofan. Întrebat dacă Executivul are vreo legătură cu acțiunile oamenilor legii, șeful Guvernului a respins existența vreunei ingerințe în procesul judiciar.

Premierul a declarat că justiția trebuie să aibă libertatea de a acționa și a susținut că nu au existat intervenții nici din biroul său și, din câte cunoaște, nici din alte structuri ale Executivului.

„Dacă dumneavoastră aveți impresia că cineva dă sunete de aici la procurori și le spune ce să facă, vreau să vă asigur că nu lucrează lucrurile așa. (...) Vreau să vă asigur că, cu siguranță, din biroul meu nu a avut loc nicio ingerință în procesul judiciar și cred că nici din alte birouri ale Executivului, de asta, vreau să las procurorii să-și facă treaba așa cum știu ei mai bine”, a declarat Vasile Tofan.

FlyOne, în conflict cu autoritățile din această vară

Perchezițiile au loc în contextul unor neînțelegeri mai vechi dintre compania FlyOne și autoritățile de la Chișinău, devenite publice la sfârșitul lunii iunie.

Atunci, Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului nu a aprobat investițiile FlyOne într-un domeniu considerat de importanță pentru securitatea statului și a obligat compania să-și modifice, în termen de 90 de zile, structura de control.

Decizia presupunea redistribuirea cotelor de proprietate, a drepturilor de vot sau a atribuțiilor conducerii, astfel încât să fie schimbate persoanele care dețin controlul asupra deciziilor principale ale companiei.

În urma acestei decizii, FlyOne a inițiat o procedură de arbitraj comercial internațional împotriva Republicii Moldova.