Percheziții la un call-center din Chișinău. Ofițerii INI și procurorii PCCOCS investighează o presupusă escrocherie.

Potrivit Poliției, la operațiune participă ofițerii Direcției de combatere a criminalității organizate și cei de urmărire penală din cadrul INI, împreună cu procurorii PCCOCS.

Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale pornite pentru o presupusă escrocherie.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat dacă au fost ridicate documente sau echipamente și nici dacă au fost reținute persoane.

Poliția anunță că va reveni cu informații suplimentare.