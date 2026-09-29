Un inspector al Serviciului Fiscal de Stat este cercetat penal pentru trafic de influență. Procurorii Anticorupție au descins astăzi cu percheziții la funcționarul public, suspectat că ar fi primit 200 de euro și servicii în valoare de aproximativ 3.000 de lei din partea reprezentantului unei companii.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, acesta ar fi promis că va influența un coleg din cadrul Serviciului Fiscal de Stat să soluționeze favorabil un material aflat în examinare ce ține de o presupusă încălcare a legislației fiscale de către agentul economic.

Percheziții la domiciliul și biroul de serviciu al bănuitului

Astăzi, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul și biroul de serviciu al bănuitului, în urma cărora au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală.

Persoana vizată este cercetată în stare de libertate. Investigațiile continuă.