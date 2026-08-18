Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, îi răspunde șefului adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport a municipiului Chișinău, Andrei Pavaloi, după ce acesta a acuzat guvernarea că prezintă drept o realizare a PAS un proiect pentru renovarea și amenajarea a patru grupe de creșă din capitală, început încă în 2024. Perciun susține că cele patru grupe din Chișinău fac parte dintr-un proiect mai amplu, prin care autoritățile își propun să creeze circa 5.000 de locuri noi în creșe la nivel național. Ministrul afirmă că pentru extinderea și modernizarea serviciilor de creșă guvernul va aloca, în perioada 2026-2027, 385,7 milioane de lei.

„Cele patru grupe din Chișinău reprezintă, așadar, doar o parte din investițiile prin care urmărim atingerea obiectivului de 5.000 de locuri noi”, a declarat Dan Perciun.

Potrivit ministrului, în 2026 au fost înregistrate 102 proiecte în cadrul Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșă”. Dosarele sunt în prezent evaluate, iar printre autoritățile care au depus cereri se numără și cele din Chișinău și Bălți.

În paralel, ministerul Educației implementează, cu sprijinul Băncii Mondiale, proiectul „Îmbunătățirea Calității Educației” (EQIP). Acesta prevede, printre altele, renovarea și amenajarea a 15 grupe de creșă în mai multe localități din țară. Patru dintre ele sunt în Chișinău, în grădinițele nr. 197, 103, 174 și 150, pentru care sunt prevăzute investiții de peste 10 milioane de lei.

„Minciuni marca PAS”

Reacția ministrului vine după ce Andrei Pavaloi a calificat informațiile prezentate de MEC drept „minciuni marca PAS”. Acesta a susținut că proiectul a fost lansat în 2024 și este finanțat din bani europeni, iar în aproape doi ani, potrivit lui, în cele patru instituții ar fi fost făcute doar dotări cu mobilier și materiale didactice.

Dan Perciun respinge însă acuzațiile și afirmă că administrația municipală încearcă să diminueze importanța investițiilor făcute de guvern.

„Încercarea de a diminua importanța acestor investiții este lamentabilă. Copiii din Chișinău nu trebuie însă să aibă de suferit din cauza incompetenței și aroganței unor administratori ai sistemului municipal”, a declarat ministrul.

Perciun mai spune că investițiile vor continua, indiferent de poziția reprezentanților administrației municipale, iar obiectivul este ca părinții care au nevoie de un loc la creșă să îl poată găsi, în condiții sigure și adecvate pentru copii.

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