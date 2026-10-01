A fost panică printre localnicii din raionul Orhei, după ce o dronă cu elemente specifice tipului „Geran” s-a prăbușit și a explodat în apropierea unei localități. Oamenii spun că au auzit o bubuitură puternică, iar casele s-au zguduit în urma deflagrației. Unii dintre ei povestesc că, înainte de explozie, au văzut pe cer o lumină puternică. Reporterul PRO TV a mers în zona în care aparatul de zbor a căzut și a discutat cu localnicii care au trăit momentul.

Un localnic a povestit pentru PRO TV că au auzit o explozie puternică și au simțit cum li s-au zguduit pereții caselor. Totodată, în momentul deflagrației, au văzut și o lumină puternică.

„Eu am sunat la poliție, le-am trimis detalii. Am venit aici și am văzut că zona este securizată. Explozia a fost destul de puternică. Pereții s-au zguduit și s-a văzut o lumină puternică”.

Explozie la Orhei

O explozie a avut loc noaptea trecută în apropierea localității Brănești, raionul Orhei. Momentul în care s-a produs deflagrația a fost surprins de camerele de supraveghere. Poliția a fost alertată după ce în zonă s-a auzit un zgomot puternic. Imediat au fost mobilizate serviciile specializate. Potrivit informațiilor preliminare, obiectul a fost identificat în apropierea unui drum.

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Crater de 50 de centimetri și fragmente împrăștiate pe 120 de metri

Potrivit poliției, deflagrația s-a produs într-o zonă împădurită aflată la aproximativ 10 metri de drum. În locul exploziei a fost identificat un crater cu un diametru de circa 50 de centimetri și o adâncime de aproximativ 30 de centimetri.

Pe o rază de 30 de metri au fost observate mai multe urme ale exploziei. Copacii au fost deteriorați de suflul deflagrației, fiind identificate și urme ale efectului termic.

La aproximativ 15 metri de locul principal al exploziei, pe marginea drumului, polițiștii au mai găsit două cratere, cu diametrul de aproximativ 50 și 30 de centimetri.

Cele mai multe fragmente ale dronei au fost găsite pe o rază de aproximativ 120 de metri. Printre acestea se numără componente ale aripilor din spate, pe care era aplicat marcajul „Geran”, blocuri electronice și elemente ale sistemului de propulsie, inclusiv un motor turboreactiv care prezintă urme ale efectului termic.

Toate componentele găsite au fost ridicate și transmise pentru expertiză.

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