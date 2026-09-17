Un șofer a fost surprins în timp ce se deplasa pe contrasens, în sectorul Telecentru al capitalei. Momentul a fost surprins de un participant la trafic și publicat ulterior pe rețelele de socializare.

Din imaginile video se observă cum conducătorul automobilului circulă pe banda destinată sensului opus, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

Nu este clar, deocamdată, din ce motiv conducătorul auto a ajuns să circule pe contrasens și nici dacă acesta a fost sancționat pentru încălcarea regulilor de circulație.

Imaginile au stârnit reacții în mediul online, iar internauții atrag atenția asupra pericolului la care sunt expuși ceilalți participanți la trafic în astfel de situații.

Sursă video: Accidente Rutiere Moldova