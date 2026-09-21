150 de încălcări ale regulilor de circulație au fost depistate de polițiștii din Orhei în perioada 14 - 20 septembrie. Printre cele mai grave cazuri sunt cele ale unor conducători depistați în stare de ebrietate, inclusiv persoane fără permis de conducere, iar mai multe vehicule au fost ridicate și duse la parcarea specială.

Potrivit poliției din Orhei, în satul Breanova, un conducător de hipomobil a fost depistat cu 1,33 mg/l alcool în aerul expirat, concentrație de aproape nouă ori peste limita admisă.

Un alt caz a fost înregistrat în satul Mitoc. Un bărbat care conducea o tricicletă electrică avea 1,29 mg/l alcool în aerul expirat.

Fără permis și băuți la volan

În satul Camencea, polițiștii au oprit un Ford, iar în urma verificărilor au stabilit că șoferul nu deținea permis de conducere. Acesta avea 0,46 mg/l alcool în aerul expirat. Vehiculul a fost ridicat și dus la parcarea specială.

În municipiul Orhei, un alt conducător a fost depistat cu 0,35 mg/l alcool în aerul expirat.

Mai multe vehicule, ridicate

În aceeași perioadă, polițiștii au ridicat mai multe vehicule de la persoane care nu dețineau permis de conducere. Cazurile au fost înregistrate în Vatici, Cișmea, Peresecina și în municipiul Orhei.

Autoritățile continuă verificările în trafic.