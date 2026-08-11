Pericolul excepțional de incendii de vegetație se menține în condițiile temperaturilor ridicate și umidității reduse. Acesta va fi valabil în perioada 08–14 august 2026, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit IGSU, incendiile de vegetație se pot extinde rapid pe suprafețe mari, fiind un pericol pentru viața și sănătatea oamenilor, gospodării, terenuri agricole, păduri și infrastructura din apropiere.

IGSU atenționează

În acest sens, pentru prevenirea izbucnirii și răspândirii incendiilor, pompierii atenționează cetățenii să respecte următoarele măsuri de siguranță:

-Nu aprindeți focul în apropierea lanurilor de cereale, pădurilor, fâșiilor forestiere și a altor terenuri cu vegetație uscată;

-Nu utilizați focul deschis pentru arderea vegetației uscate, crengilor sau a resturilor menajere;

-Nu aruncați chibrituri, mucuri de țigară sau alte obiecte care pot provoca incendii în zonele cu vegetație uscată;

-Nu lăsați focul nesupravegheat și nu permiteți copiilor să se joace cu focul;

-Nu încercați să interveniți de unul singur pentru lichidarea focarelor;

-În cazul în care observați un focar de ardere, îndepărtați-vă de zona afectată și apelați imediat Serviciul 112.

IGSU îndeamnă cetățenii să manifeste responsabilitate și prudență, întrucât o simplă scânteie poate provoca un incendiu de proporții.

Cod galben de caniculă

Începând de astăzi, Republica Moldova intră sub Cod galben de caniculă, iar temperaturile vor ajunge până la 35 de grade. Căldura vine într-un moment în care seceta și lipsa precipitațiilor pun deja presiune serioasă pe rezervele de apă ale țării.