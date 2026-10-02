Un fost angajat al Agenției Servicii Publice, care a activat anterior în calitate de examinator auto, a fost reținut astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție. Măsura a fost dispusă în continuarea investigațiilor într-un dosar de trafic de influență ce vizează corupția sistemică la obținerea permiselor de conducere.

Instructor auto din Chișinău, reținut pentru trafic de influență

Ieri, în același dosar, a fost reținut un instructor auto din Chișinău. Potrivit CNA, aceștia le-ar fi spus candidaților că ar avea influență asupra unor angajați ai Direcției de examinare a conducătorilor auto Chișinău din cadrul ASP, ar fi cerut și primit sistematic sume de până la 1700 de euro.

În schimbul acestor bani, se promitea ușurarea susținerii probelor teoretice și practice ale examenului auto pentru categoria „B”.

Percheziții la fostul angajat ASP

În această dimineață, ofițerii CNA au efectuat noi percheziții la domiciliul celui de-al doilea bănuit, în urma cărora fostul examinator a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor cauzelor, probarea faptelor și identificarea tuturor persoanelor implicate în schema infracțională.

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