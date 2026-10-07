Persoanele cu dizabilități severe din copilărie vor putea beneficia concomitent de pensia de dizabilitate și pensia de urmaș. Guvernul a aprobat astăzi un proiect care prevede această excepție de la regula generală potrivit căreia persoanele care au dreptul la mai multe categorii de pensii pot opta pentru una singură.

Potrivit Guvernului, persoanele cu dizabilități severe din copilărie vor putea primi în același timp pensia de dizabilitate și pensia de urmaș.

Dreptul la pensia de urmaș va fi extins

Totodată, dreptul la pensia de urmaș va fi extins și pentru persoanele cu dizabilități severe din copilărie care și-au pierdut întreținătorul înainte de intrarea în vigoare a modificărilor legislative din 2025. Astfel, acestea vor putea solicita pensia de urmaș indiferent de data la care a survenit decesul întreținătorului.

În prezent, pensia de urmaș se acordă copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile la zi, până la absolvire, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 23 de ani. De asemenea, beneficiază de această prestație persoanele cu dizabilități severe din copilărie care primesc alocație socială de stat și ai căror părinți au decedat după 1 aprilie 2025.

Noile prevederi ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.