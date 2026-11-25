Persoanele vulnerabile care beneficiază de compensații la energie nu vor mai putea fi deconectate de la gaze, căldură sau electricitate în sezonul rece, chiar dacă nu reușesc să achite integral facturile. Protecția va fi valabilă dacă gospodăriile plătesc cel puțin jumătate din factura curentă și nu depășesc anumite limite ale datoriilor. Măsura va fi aplicată în fiecare an, între 1 noiembrie și 31 martie.

Noua măsură de protecție se va aplica tuturor gospodăriilor care primesc compensații la energie. Acestea nu vor putea fi deconectate de la servicii dacă achită cel puțin 50 la sută din factura curentă și nu acumulează datorii mai mari de 5.000 de lei la gaze naturale și energie termică sau de 1.500 de lei la energia electrică.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Pe lângă sprijinul financiar oferit prin programul «Ajutor la Contor» și prin compensațiile la energie, ne dorim să asigurăm o protecție suplimentară familiilor vulnerabile, astfel încât acestea să nu rămână fără căldură, gaze naturale sau energie electrică atunci când întâmpină dificultăți în achitarea facturilor.”

Gospodăriile care beneficiază de compensații la energie nu vor putea fi deconectate de la gaze, căldură sau electricitate pentru neachitarea integrală a facturilor, dacă respectă anumite condiții.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Protecția vine pentru absolut toți care vor fi eligibili pentru compensații. Să achită cel puțin 50% din factura curentă și să nu aibă o datorie cumulată în sezonul rece, o datorie mai mare de 5.000 de lei la gaze naturale și energie termică sau de 1.500 de lei la energie electrică."

Măsura va avea caracter permanent și se va aplica în fiecare sezon rece, între 1 noiembrie și 31 martie. Între timp, înscrierile pentru compensațiile la energie continuă până pe 27 noiembrie. Până acum, în sistem au fost înregistrate 657 de mii de cereri, iar numărul gospodăriilor care vor beneficia de ajutor va fi anunțat la începutul lunii decembrie.