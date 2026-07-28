Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a înregistrat peste 1,13 milioane de apeluri în primele șase luni ale anului 2026, în creștere cu 1,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, instituția anunță o reducere semnificativă a apelurilor non-urgente, timpi mai rapizi de răspuns și finalizarea celei mai ample modernizări tehnologice de la lansarea serviciului.

Potrivit datelor Serviciului 112, în perioada ianuarie–iunie 2026 au fost înregistrate 1.134.523 de apeluri.

Dintre acestea, 573.589 de cazuri au reprezentat urgențe reale și au fost transmise către serviciile specializate de intervenție.

Cea mai mare parte a solicitărilor – 70,5% – au fost direcționate către Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, 27,9% au revenit Poliției, iar 1,6% au fost gestionate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Majoritatea apelurilor au primit răspuns în mai puțin de 10 secunde

Deși numărul solicitărilor a crescut, Serviciul 112 și-a îmbunătățit indicatorii de performanță.

Astfel, 90,8% dintre apelurile recepționate au fost preluate, iar 87,2% dintre acestea au primit răspuns în mai puțin de 10 secunde, ceea ce confirmă capacitatea instituției de a interveni rapid în situațiile critice.

Tot mai puține apeluri false

Unul dintre cele mai importante rezultate înregistrate în primul semestru al anului este reducerea apelurilor non-urgente.

Ponderea acestora a scăzut la 34,3%, fiind înregistrate cu peste 32.000 de apeluri mai puține comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025.

Reprezentanții Serviciului 112 susțin că această evoluție permite utilizarea mai eficientă a resurselor și concentrarea asupra cazurilor care necesită intervenție imediată.

Cea mai amplă modernizare de la lansarea Serviciului 112

În primele șase luni ale anului a fost finalizată modernizarea Sistemului Informațional Automatizat 112, considerată cea mai importantă investiție tehnologică de la înființarea instituției.

Noua platformă integrează soluțiile NG112, aplicația mobilă 112MD și pregătește implementarea sistemului european eCall NG, care va permite transmiterea automată a informațiilor în cazul accidentelor rutiere grave.

Totodată, noile tehnologii vor face posibilă transmiterea de mesaje text, imagini și date privind localizarea persoanelor aflate în pericol, contribuind la reducerea timpului de intervenție.

Directorul Serviciului 112: „Investițiile în tehnologie și oameni produc rezultate”

Directorul Serviciului 112, Anatolie Viniciuc, afirmă că rezultatele obținute în primul semestru demonstrează eficiența investițiilor realizate în infrastructură și pregătirea personalului.

„Rezultatele primului semestru al anului 2026 demonstrează că investițiile în tehnologie, oameni și cooperare instituțională produc efecte concrete pentru cetățeni. Reducerea timpului de răspuns la apelurile de urgență reprezintă unul dintre indicatorii importanți ai progresului înregistrat și reflectă capacitatea echipei Serviciului 112 de a interveni mai rapid și mai eficient în situațiile în care fiecare secundă contează”, a declarat Anatolie Viniciuc.

Potrivit acestuia, prioritatea instituției rămâne dezvoltarea comunicațiilor de urgență de nouă generație și asigurarea unui răspuns rapid, profesionist și accesibil pentru fiecare persoană care apelează numărul unic de urgență 112.