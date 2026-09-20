Serviciul Vamal anunță că a stabilit obligații vamale suplimentare în valoare de 1,223 milioane de lei, în urma controalelor ulterioare finalizate în perioada 7-18 septembrie 2026. Banii urmează să fie încasați la bugetul de stat.

Potrivit Serviciului Vamal, verificările au scos la iveală mai multe încălcări legate de importul și comercializarea mărfurilor.

Printre principalele nereguli se numără clasificarea tarifară eronată a mărfurilor importate, beneficierea neîntemeiată de facilități tarifare și aplicarea nejustificată a tratamentului tarifar preferențial.

De asemenea, inspectorii vamali au verificat respectarea reglementărilor vamale și fiscale, inclusiv aspectele privind proveniența și comercializarea mărfurilor.

Serviciul Vamal: Operatorii trebuie să manifeste diligență

Autoritatea vamală le recomandă persoanelor fizice și juridice să respecte prevederile legislației fiscale și vamale și să verifice cu atenție datele indicate în documentele prezentate autorităților.

Serviciul Vamal precizează că operatorii economici care informează autoritatea despre indicarea eronată a datelor în documentele vamale înainte ca neregulile să fie depistate în cadrul unui control pot fi exonerați de răspunderea materială.

Această posibilitate este condiționată de achitarea benevolă și integrală a drepturilor de import datorate și a penalităților, până la data aplicării sancțiunii.