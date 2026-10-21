106 absolvenți ai școlilor militarizate din regiunea transnistreană au primit diplome rusești, pe lângă actele de studii eliberate de structurile de la Tiraspol. Potrivit Promo-LEX, documentele le pot facilita continuarea studiilor și a carierei în sistemul militar al Federației Ruse. PRO TV a solicitat o reacție de la Biroul Politice Reintegrare, însă responsabilii ne-au comunicat că vor reveni mai târziu.

Este vorba despre 58 de absolvenți ai școlii militare Suvorov din Tiraspol și 48 de absolvenți ai școlii de cadeți din Bender, din promoția 2025–2026. Ceremonia de înmânare a diplomelor rusești a avut loc pe 5 octombrie, la școala Suvorov. La eveniment a participat și Dmitri Zelenkov, comandantul Grupului Operativ al Trupelor Ruse, staționat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit Promo-LEX, eliberarea actelor de studii rusești face parte din procesul de integrare a sistemului educațional din regiunea transnistreană în cel al Federației Ruse. Organizația avertizează că, pentru absolvenții instituțiilor cu profil militar, aceste documente creează oportunități suplimentare de continuare a pregătirii și a carierei în Rusia.

De altfel, absolvenți ai mai multor promoții ale școlii Suvorov și-au continuat studiile în academii militare rusești, iar unii au ajuns să activeze în structurile militare ale Federației Ruse. Promo-LEX susține că aceste instituții contribuie la pregătirea tinerilor pentru sistemul militar rus.

Reprezentanții structurilor transnistrene afirmă că diplomele rusești le oferă absolvenților „noi perspective pentru continuarea carierei militare”.