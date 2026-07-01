Peste 100 de muncitori străini, cetățeni ai Bangladeshului și Nepalului, au fost verificați miercuri, 1 iulie, de ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), în cadrul unei acțiuni de control desfășurate la o locație din municipiul Chișinău. În urma verificărilor, autoritățile au constatat mai multe încălcări ale regimului de ședere și au inițiat proceduri împotriva persoanelor vizate.

Potrivit IGM, în urma controlului au fost întocmite 101 procese-verbale contravenționale pentru nedeclararea modificării domiciliului sau reședinței la autoritatea competentă pentru străini, obligație prevăzută de legislația în vigoare.

Doi cetățeni străini, depistați în ședere ilegală

Totodată, inspectorii au depistat doi cetățeni străini aflați în ședere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul acestora au fost inițiate demersurile necesare pentru plasarea în custodie publică, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege.

Vor fi sesizate Fiscul și ANSP

În urma neregulilor constatate, Inspectoratul General pentru Migrație va sesiza și Serviciul Fiscal de Stat, precum și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, care urmează să examineze, în limitele competențelor, circumstanțele depistate în timpul verificărilor.

IGM: Angajatorii trebuie să respecte legislația

Reprezentanții IGM reamintesc că respectarea legislației privind angajarea și șederea cetățenilor străini este o obligație atât pentru angajatori, cât și pentru lucrătorii migranți.

„Respectarea normelor legale contribuie la protejarea drepturilor lucrătorilor străini, la asigurarea unui mediu concurențial echitabil și la menținerea unui climat economic transparent”, au transmis reprezentanții instituției.

Controalele vor continua și în perioada următoare

Inspectoratul General pentru Migrație anunță că astfel de verificări vor continua și îndeamnă toți angajatorii să respecte prevederile legale privind angajarea, evidența și șederea cetățenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova.