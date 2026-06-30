Armata Națională va fi dotată cu peste 100 de vehicule militare de ultimă generație, după ce Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare au semnat, marți, acordul-cadru și contractul de achiziție cu producătorul canadian Roshel.

Potrivit ministerului Apărării, proiectul face parte din pachetul de asistență pentru anii 2022–2025 destinat consolidării capacităților de mobilitate și transport ale Armatei Naționale. Achiziția este finanțată prin Instrumentul European pentru Pace, iar valoarea totală depășește 50 de milioane de euro. Potrivit autorităților, banii reprezintă un grant european nerambursabil.

Semnarea acordul-cadru și contractul de achiziție/ army.md

Vehiculele urmează să fie livrate până în luna mai 2027.

În cadrul unei întrevederi cu reprezentanții companiei implementatoare, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că proiectul reprezintă un nou pas în procesul de modernizare a Armatei Naționale.

„O Armată Națională modernă și puternică înseamnă pacea și securitatea țării, iar Uniunea Europeană continuă să ne susțină în acest parcurs, inclusiv prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Această achiziție va contribui la modernizarea procesului de instruire, creșterea interoperabilității forțelor, sporirea rezilienței instituționale și alinierea treptată la standardele europene. Este încă un pas esențial spre modernizarea sectorului de apărare și un semnal clar al angajamentului UE pentru securitatea și stabilitatea țării noastre”, a declarat Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării.