Prima etapă a admiterii în învățământul liceal pentru anul 2026 s-a încheiat cu peste 84% dintre locurile disponibile ocupate. Din cele aproape 14 mii de locuri planificate la nivel național, peste 11.700 au fost repartizate absolvenților de gimnaziu, iar o nouă etapă de admitere este programată în perioada 3–7 august.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în prima etapă a concursului au fost ocupate 11.743 de locuri, din totalul de 13.942 disponibile în liceele din țară.

Cea mai mare rată de ocupare a fost înregistrată la profilul real, unde au fost admiși 4.160 de elevi din cele 4.580 de locuri planificate, ceea ce reprezintă o rată de ocupare de 90,83%.

Totodată, profilul umanist rămâne cel cu cel mai mare număr de elevi admiși – 6.017 absolvenți la nivel național.

Majoritatea elevilor aleg liceele cu predare în limba română

Cele mai multe locuri au fost ocupate în instituțiile cu limba română de instruire. Aici au fost admiși 8.908 elevi, rata de ocupare ajungând la 88,28%.

În liceele cu limba rusă de instruire, gradul de ocupare este de 76,96%, iar în instituțiile cu instruire mixtă – 56,61%.

În funcție de mediul de amplasare, în liceele urbane au fost admiși 9.382 de elevi, în timp ce în cele din mediul rural au ajuns 2.342 de elevi. Ministerul precizează că rata de ocupare a locurilor a fost ușor mai ridicată în instituțiile din localitățile rurale.

Peste 2.000 de locuri rămân disponibile

Pentru sesiunea de admitere din acest an, 300 de instituții de învățământ liceal organizează înscrierea elevilor, inclusiv pentru profilurile general, arte și sport.

După prima etapă, au rămas neocupate 2.199 de locuri, care vor putea fi accesate în cadrul celei de-a doua etape a concursului, desfășurată între 3 și 7 august 2026.

Ministerul Educației anunță că va monitoriza în mod special ocuparea locurilor disponibile în instituțiile și profilurile unde interesul elevilor a fost mai redus.

Absolvenții care nu au fost admiși în prima etapă sau cei care doresc să opteze pentru un alt liceu sunt îndemnați să participe la etapa a doua. Instituțiile de învățământ vor publica locurile rămase disponibile, iar candidații vor putea depune dosarele conform calendarului stabilit.

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