Peste 13 mii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au reușit să se angajeze în primele șase luni ale anului 2026 cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Dintre acestea, peste 4 mii erau înregistrate oficial ca șomeri.

Potrivit datelor prezentate de ANOFM, în perioada ianuarie–iulie 2026 au fost încadrate în câmpul muncii 13.013 persoane, dintre care 4.044 de șomeri și 346 de persoane angajate temporar, în calitate de zilieri sau pe o perioadă determinată de până la trei luni.

Femeile, peste 40% dintre persoanele angajate prin intermediul Agenției

Femeile au reprezentat o parte importantă din numărul total al persoanelor angajate. Astfel, 5.497 de femei și-au găsit un loc de muncă, ceea ce constituie aproximativ 42% din totalul angajărilor.

Printre persoanele care au fost sprijinite să se angajeze se numără și categorii vulnerabile: 2.436 de persoane cu vârsta de 55 de ani și peste, 227 de persoane cu dizabilități, 61 de migranți reveniți de peste hotare, precum și 25 de persoane de etnie romă.

Cei mai mulți șomeri angajați provin din sate, iar tinerii reprezintă un sfert din total

În rândul șomerilor care au reușit să se angajeze, cei mai mulți provin din mediul rural – 2.418 persoane, ceea ce reprezintă aproape 60% din total. Totodată, peste un sfert dintre aceștia sunt tineri cu vârsta între 16 și 35 de ani.

Serviciile, agricultura și comerțul au oferit cele mai multe locuri de muncă

Cele mai multe angajări au fost înregistrate în sectorul serviciilor colective, sociale și personale, unde au fost încadrate 37,6% dintre persoane. Urmează agricultura – 15,9%, comerțul cu ridicata și amănuntul – 14,5% și industria – 8,8%.

Alte sectoare în care au fost găsite locuri de muncă prin intermediul ANOFM sunt administrația publică, construcțiile, sănătatea și asistența socială, învățământul, dar și transporturile, depozitarea și comunicațiile.

ANOFM: serviciile de ocupare a forței de muncă sunt gratuite

ANOFM reamintește că serviciile oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sunt gratuite și disponibile pentru toți cetățenii care doresc să se angajeze sau să își schimbe locul de muncă.