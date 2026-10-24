Peste 14.500 de vehicule au traversat posturile vamale de frontieră ale Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. În urma controalelor, vameșii au raportat 16 cazuri de nereguli și au depistat mai multe bunuri nedeclarate, inclusiv un scuter electric, o armă pneumatică și un lot comercial de suplimente alimentare.

Potrivit Serviciului Vamal, în perioada 23 octombrie, ora 08:00 – 24 octombrie 2026, ora 08:00, prin posturile vamale au trecut 2.821 de camioane, 11.163 de autoturisme și 668 de autobuze și microbuze.

Nereguli depistate de vameși

În urma verificărilor, au fost raportate 16 situații care vizează declararea mărfurilor, aplicarea preferințelor tarifare, respectarea termenelor și cerințele de autorizare. De asemenea, cinci mijloace de transport au depășit termenul de aflare pe teritoriul țării.

Printre bunurile nedeclarate depistate se numără un scuter electric și piese de schimb pentru acesta, o armă pneumatică, suplimente alimentare, măști faciale, căști, hard diskuri și telefoane mobile.

Totodată, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 44 de programări de camioane prin sistemul BQS pentru ieșirea din țară prin postul vamal Costești.