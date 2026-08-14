Tot mai mulți tineri aleg să-și continue studiile universitare în Republica Moldova. Peste 18.000 de persoane au fost înmatriculate la universitățile din țară după sesiunea de bază a admiterii din 2026, cu aproximativ 2.500 mai multe decât în aceeași etapă a anului trecut. Creșterea este de aproape 16%, potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării.

La data de 14 august, în instituțiile de învățământ superior erau înmatriculați 18.259 de candidați la studii de licență, integrate și master.

Dintre aceștia, 14.195 au fost admiși la programe de licență și studii integrate, iar 4.064 la master.

În aceeași perioadă a anului 2025, numărul celor înmatriculați după sesiunea de bază era de 15.780: 11.986 la licență și 3.794 la master.

Cea mai mare creștere se înregistrează la studiile de licență și integrate, unde numărul studenților este cu peste 2.200 mai mare decât anul trecut.

Dan Perciun: „Tot mai mulți tineri să găsească acasă programe bune de studii”

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, spune că evoluția este un semnal pozitiv pentru universitățile din Republica Moldova.

„Vedem pentru al doilea an consecutiv o creștere a numărului celor care aleg să studieze la universitățile din Republica Moldova. Este un semnal important pentru noi și pentru universități”, a declarat ministrul.

Potrivit lui Perciun, în ultimii ani au fost făcute investiții în infrastructura universitară, cămine, laboratoare și programe de studii, cu scopul de a apropia oferta educațională de necesitățile pieței muncii.

„Obiectivul nostru este clar: tot mai mulți tineri să găsească acasă programe bune de studii și perspective profesionale”, a adăugat ministrul.

Aproape 6.500 de studenți au obținut locuri la buget

La locurile finanțate de stat au fost înmatriculați 6.444 de studenți. Dintre aceștia, 4.247 au fost admiși la ciclul I, iar 2.197 la ciclul II.

Astfel, după sesiunea de bază, aproximativ 80% dintre locurile finanțate de la bugetul de stat sunt deja ocupate.

Economia și Dreptul, printre cele mai căutate domenii

Științele economice au fost cele mai solicitate în sesiunea de bază, cu 4.323 de persoane înmatriculate, dintre care 3.537 la licență și 786 la master.

Pe următoarele poziții se află:

Dreptul – 2.565 de persoane;

Științele educației – 1.696;

Tehnologiile informației și comunicațiilor – 1.636;

Ingineria – 1.433.

Științele educației au rămas și în 2026 un domeniu prioritar al comenzii de stat, în contextul deficitului de cadre didactice.

O nouă șansă pentru cei care nu au prins loc

Candidații care nu au participat la sesiunea de bază sau nu au fost admiși la programul dorit mai au o oportunitate în perioada 15–24 august.

Mai sunt disponibile locuri finanțate de la bugetul de stat în domenii precum Științele educației, Inginerie și activități inginerești, Științe agricole, Științe ale naturii, Arhitectură și construcții și Servicii ale securității.

Pentru viitorii profesori sunt disponibile locuri la mai multe instituții de învățământ superior, inclusiv la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Dosarele pot fi depuse online din 15 august

În sesiunea suplimentară sunt disponibile și locuri bugetare pentru programe de învățământ dual la Universitatea Tehnică a Moldovei, în domeniile Inginerie și activități inginerești și Arhitectură și construcții.

Dosarele vor putea fi depuse online, prin platforma eAdmitere, în perioada 15–17 august. După verificarea dosarelor și confirmarea locurilor prin depunerea actelor în original, rezultatele finale urmează să fie afișate pe 24 august.

Candidații care au nevoie de informații suplimentare se pot adresa comisiilor de admitere ale universităților sau pot apela Call Centrul la numărul 0 8000 5005.

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