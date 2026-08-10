Polițiștii din Republica Moldova au gestionat, timp de o săptămână, mii de apeluri și sesizări și au intervenit în numeroase situații pentru menținerea ordinii și siguranței publice. Datele prezentate de Poliția Națională arată amploarea activității organelor de drept în această perioadă.

În decurs de o săptămână, polițiștii au recepționat și gestionat peste 7.000 de apeluri ale cetățenilor parvenite la Serviciul Unic 112.

Totodată, organele de drept au înregistrat și preluat spre examinare 10.222 de sesizări privind posibile fapte ilegale și incidente.

Dintre acestea, 683 de sesizări au vizat infracțiuni, iar alte 9.539 s-au referit la informații despre posibile infracțiuni și incidente.

Aproape 19.000 de procese-verbale contravenționale

În aceeași perioadă, polițiștii au întocmit 18.735 de procese-verbale contravenționale pentru încălcarea prevederilor legale.

Datele reflectă volumul ridicat de intervenții și acțiuni desfășurate de Poliția Națională pe întreg teritoriul țării.

Sute de persoane, escortate și plasate în izolatoare

În cadrul activităților desfășurate în această săptămână, 412 persoane au fost escortate și prezentate autorităților competente, inclusiv instanțelor de judecată.

Alte 100 de persoane au fost plasate în izolatoarele de detenție provizorie.

Ordine asigurată la zeci de evenimente publice

Polițiștii au fost mobilizați și pentru menținerea ordinii publice în cadrul a 68 de evenimente publice desfășurate în această perioadă.

Poliția Națională precizează că își continuă activitatea zilnic, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale și pentru asigurarea siguranței cetățenilor din întreaga țară.