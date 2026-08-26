Peste 22.200 de studenți au fost înmatriculați în universitățile din țară după primele două tururi de admitere din acest an. Numărul este cu peste 1.150 mai mare decât în aceeași etapă din 2025, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

Cea mai mare parte a tinerilor au ales programele de licență și studiile integrate, dar și numărul celor înscriși la master este în creștere față de 2025.

Printre universitățile care au înregistrat creșteri importante se numără ASEM, UTM, USM, USMF „Nicolae Testemițanu” și Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”.

La buget mai sunt locuri disponibile, iar cele mai multe oportunități sunt în domeniul Științelor educației. Locuri neocupate există și la unele programe de științe agricole, fizică, chimie, matematică, silvicultură, inginerie și tehnologii ale informației.

Admiterea continuă în septembrie

Candidații care nu au fost înmatriculați în primele două tururi mai au o șansă. Turul III de admitere va avea loc între 1 și 30 septembrie 2026.

În această etapă, dosarul în original poate fi depus la o singură instituție, pentru un singur program de studii și o singură formă de finanțare.

Ministerul Educației recomandă candidaților să verifice locurile disponibile înainte de depunerea actelor, deoarece oferta diferă de la o universitate la alta.