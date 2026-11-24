Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va evalua competențele de comunicare în limba română a 206 profesori din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia. Scopul este de a identifica nivelul de pregătire al fiecărui cadru didactic și de a organiza cursuri de formare profesională adaptate nevoilor acestora.

Evaluarea va avea loc la Comrat, în zilele de 28 și 29 noiembrie 2026, și va fi desfășurată de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Sunt vizați profesorii care predau Limba și literatura română în școlile cu predare în limbile minorităților naționale.

Rezultatele nu vor influența salariile sau locurile de muncă

Reprezentanții MEC precizează că evaluarea nu este un examen de certificare sau de atestare profesională. Rezultatele individuale vor fi confidențiale și vor fi utilizate exclusiv pentru stabilirea nivelului de competență și planificarea cursurilor de formare.

Acestea nu vor putea servi drept temei pentru sancțiuni disciplinare, reducerea salariului sau încetarea raporturilor de muncă.

În funcție de rezultate, profesorii vor fi repartizați în grupe și vor participa la cursuri axate pe dezvoltarea competențelor de comunicare și utilizarea limbii române la clasă.

Guvernul oferă 200.000 de lei profesorilor care se mută în UTA Găgăuzia și Taraclia

Evaluarea face parte din Programul național pentru învățarea limbii române pentru anii 2026–2028, prin care autoritățile urmăresc să îmbunătățească predarea limbii române în școlile cu predare în limbile minorităților naționale.

Totodată, pentru a atrage cadre didactice în aceste regiuni, Guvernul a aprobat o indemnizație unică de 200.000 de lei pentru profesorii care se mută în UTA Găgăuzia sau Taraclia și predau discipline școlare în limba română.

Măsura urmărește să reducă deficitul de profesori și să faciliteze deschiderea mai multor clase cu predare în limba română.