Drumarii au intervenit în mai multe raioane ale țării pentru a preveni formarea poleiului. În timpul nopții, au fost mobilizate șase utilaje speciale, iar pe traseele naționale au fost împrăștiate peste 21 de tone de sare tehnică. Circulația rutieră este asigurată pe toate drumurile naționale, însă șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie, echipele de intervenție au împrăștiat material antiderapant pe șoselele din Sănătăuca, Călărași, Criuleni, Drochia, Florești, Șoldănești, Rîșcani, Edineț, Orhei, Criuleni, Nisporeni și Ungheni.

Drumarii au folosit 21 de tone de sare tehnică

Pentru lucrări au fost folosite șase utilaje speciale, fiind utilizate 21,3 tone de sare tehnică și 0,5 tone de material antiderapant.

Autoritățile anunță că nu au fost înregistrate drumuri blocate sau accidente rutiere.

Totuși, condițiile de circulație sunt specifice sezonului rece, iar drumarii continuă să monitorizeze situația și sunt pregătiți să intervină la nevoie.

Primii fulgi au fost surprinși în nordul țării

Primii fulgi de zăpadă au fost surprinși ieri la Soroca și Florești, dar și în alte raioane ale țării. Localnicii au avut parte de un peisaj hibernal: acoperișurile caselor au fost acoperite de nea, copacii au îmbrăcat straie albe, iar pe străzi s-a așternut un strat subțire de zăpadă.

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Meteorologi anunță răcire a vremii

Meteorologii prognozează vreme rece în toată țara, cu temperaturi în scădere în următoarele zile. Răcirea vremii impune mai multă prudență din partea șoferilor, întrucât temperaturile scăzute pot favoriza formarea poleiului pe carosabil.

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