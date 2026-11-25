A început tipărirea buletinelor de vot pentru turul doi al alegerile din Autonomia Găgăuză, care vor avea loc duminica aceasta. În total, vor fi peste 223 de mii de buletine pentru alegerea bașcanului și a membrilor Adunării Populare. Cele mai multe vor fi în limba rusă - peste 100 de mii. Numărul buletinelor în limba găgăuză este de cinci ori mai mic, iar cele în limba română reprezintă cea mai mică parte din tiraj.

Tipărirea buletinelor de vot pentru cele două scrutine a început astăzi. Acestea vor fi distribuite în funcție de limba solicitată și vor avea culori diferite.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Buletinul de vot pentru alegerea bașcanului din regiunea autonomă Găgăuzia este de culoare violet indigo pal, iar pe el sunt incluși cei doi candidați. Alegătorii vor trebui să bifeze unul dintre nume, pentru a-și exprima opțiunea.”

Iar buletinele pentru alegerea deputaților vor fi de culoare gri verzui.

Dana MUNTEANU, SECRETAR CEC: „Dacă să ne referim la prețul unui buletin de vot, acesta este diferit în funcție de tirajul total al buletinelor de vot, dar și limba în care este tipărit. Astfel, cel mai ieftin buletin de vot este cel tipărit în limba rusă pentru alegerea Bașcanului și are un cost de 40 de bani, iar cel mai scump buletin de vot este cel tipărit pentru votarea repetată în Comuna Baurci, prețul cărui este de 1.80 de bani și ne referim la cele buletine de vot în limbile română și găgăuză. Întregul tiraj are un cost total de 134.219 lei și 52 de bani”.

Pentru alegerea bașcanului vor fi tipărite câte 129 de mii 390 de buletine pentru fiecare scrutin. Dintre acestea, 100 740 vor fi în rusă, 20 500 în găgăuză și alte 8 150 în română.

Iar pentru alegerea membrilor Adunării Populare vor fi tipărite peste 87 de mii de buletine. Puțin peste 67 800 sunt în limba rusă, alte 14 100 în limba găgăuză și aproape 5 500 sunt tipărite în limba română.