Weekend aglomerat pentru polițiștii din Republica Moldova. Organele de drept au documentat peste 3.540 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, iar 58 de șoferi au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați în stare de ebrietate.

Cea mai frecventă încălcare constatată de polițiști a fost depășirea limitei de viteză. În total, 1.637 de șoferi au fost sancționați pentru că au circulat cu viteză peste limita admisă.

Alți 594 de conducători auto nu au respectat indicatoarele de prioritate sau semnalele semafoarelor, punând astfel în pericol ceilalți participanți la trafic.

58 de șoferi, opriți din drum din cauza alcoolului

Un număr de 58 de persoane au fost înlăturate de la volan pentru conducerea vehiculelor în stare de ebrietate. Poliția atrage atenția că alcoolul la volan reduce semnificativ capacitatea de reacție și poate transforma o abatere într-o tragedie.

Totodată, 64 de persoane au încălcat regulile privind dreptul de a conduce.

Fără centură și cu telefonul în mână

În weekend au fost sancționați și 438 de șoferi pentru necuplarea centurii de siguranță sau pentru utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii.

Alte 81 de persoane nu au acordat prioritate pietonilor sau bicicliștilor, iar 539 de conducători auto au oprit în locuri în care acest lucru este interzis.

Mașini fără revizie sau asigurare obligatorie

Polițiștii au depistat și 135 de vehicule care circulau fără revizie tehnică anuală și/sau fără poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA).

În total, bilanțul abaterilor documentate în acest weekend depășește 3.540 de încălcări ale regulilor de circulație.

Peste 2.600 de intervenții la apelurile de urgență

În aceeași perioadă, polițiștii au intervenit în 2.660 de cazuri în urma apelurilor recepționate la Serviciul Unic 112.